Москва, 26 октября, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Одна из основных проблем, которая волнует федеральную власть и Администрацию президента — налаживание постоянного и объективного контроля потока информации о ситуации в регионах. Это и будет влиять на кадровый подбор в российской внутренней политике. Об этом заявил политолог Максим Жаров, выступая на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты», которое состоялось 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM.

onf.ru Флаги ОНФ

«Основная проблема, которая заботит федеральный центр и Администрацию президента, заключается в том, что необходимо наладить постоянный и объективный поток информации о ситуации в регионах. Подбор персоналий во внутренней политике преследует именно эту цель. Должны появиться люди, которые, хорошо зная ситуацию в регионах, будут составлять аналитический продукт и докладывать его президенту», — заявил эксперт, отметив, что, на его взгляд, во внутренней российской политике в ближайшее время не будет глобальных потрясений, а будет целенаправленная и стабильная работа по указанному направлению.

В этой связи важным вопросом станет роль Общероссийского народного фронта: насколько эффективно собирается им информация по ситуации в регионах, в частности, в Крыму, считает политолог.

Напомним, в ходе состоявшегося 26 октября круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.