Нью-Йорк, США, 26 октября, 2016, 23:21 — ИА Регнум. США впервые не голосовали против по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны Вашингтона. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что политика США по блокаде Кубы вела к изоляции не Гаваны, а Вашингтона, прокомментировав таким образом решение США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

По его словам, данная резолюция стала прекрасной иллюстрацией того, что американская политика по изоляции Кубы не сработала в течение 50 лет и не привело к желанному результату по оказанию давления на Гавану в плане соблюдения прав человека. При этом он заявил, что «все действия США в отношении Кубы находились в соответствии с хартией ООН и нормами международного права».

Эрнест отметил, что «продолжение этой политики лишь подрывало бы наши возможности решать вопросы (о правах человека) в рамках мирового сообщества». «Именно поэтому президент (США Барак Обама) решил начать нормализацию отношений с Кубой». Интересно, что одновременно представитель Белого дома заявил о действиях США на пользу кубинского народа, который до сих пор находится под неким давлением.

Напомним, экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго было введено США против Кубы в 1962 году. Голосование в Генассамблее ООН за его отмену с 1992 года блокируется только США и Израилем.