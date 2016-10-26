Москва, 26 октября, 2016, 23:19 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги голосования

Избирательная кампания 2016 года позволила выявить неэффективность правовых институтов, которые не позволяют развиваться российской политической системе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявил кандидат политических наук, президент Ассоциации политических юристов, член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Роман Смирнов на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты».

«Безусловно, конечно, хочется сказать, что одна из главных сейчас проблем — не сложившиеся институты. Особенно ярко это прослеживается в правовой системе. Та самая давно ведущаяся борьба с коррупцией приводит не только за собой изгнание из системы (нежелательных) людей, но и к правовой и правовой неопределенности в целом», — заявил Смирнов.

Так, в рамках действия правоохранительных органов в ряде отдельных регионов совершенно неясны дальнейшие стратегии развития взаимоотношений и учёта позиций как федерального центра в рамках правоохранительных органов, так региональных структур, отметил он.

«Несмотря на продолжающуюся давно реформу правоохранительных органов — особенно ярко это видно в промежутках избирательных кампаний — на мой взгляд, эта реформа носит не более чем номинальный характер. То есть радикальных изменений даже в рамках единых региональных структур не произошло», — констатировал юрист.

«Регулярно появляются какие-то новые формы взаимодействия. Некоторое время назад Генпрокуратура проводила открытый форум, где говорила об изменении подходов к избирательным кампаниям. Но, как говорится, а воз и ныне там. Реальных последствий форума в рамках текущего электорального цикла так и не произошло», — указал Смирнов.

Это приводит к отсутствию какой-либо системной деятельности, складывающейся не только в рамках развития избирательного права, но развития права вообще, заметил он. «Соответственно, для многих участников в регионах, региональных депутатов и губернаторов совершенно непонятны правила игры», — добавил юрист.

«Политическая волатильность большая в рамках действующего политического рынка ведёт к невозможности дальнейшего системного развития рынка политических технологий и вообще политического рынка в целом», — подчеркнул президент Ассоциации политических юристов, член правления Российской ассоциации политических консультантов. При этом в данном случае наиболее показательным примером служит не номинальная пиар-деятельность правовых органов, но непосредственные действия тех, кто непосредственно занимаются правоприменением, подчеркнул он.

«Правоприменение, мягко говоря, очень удивило больше количество профессиональных юристов. Оно было излишне либеральным», — указал Смирнов.

«Как известно, состав ЦИК изменился, это повлекло изменения в ряде региональных избиркомов. С другой стороны все эти изменения не должны были распространяться на судебную систему. Но суды начали руководствоваться совершенно аналогичной логикой, что и избиркомы — это поставило очень многих в тупик», — продолжил он.

«Вот эти все действия носят политически-конъюнктурный характер, метод латания дыр. Какой-либо системности, рассчитанности, когда можно почувствовать некоторую определенность в политических действиях, в становлении политических институтов, я как практик правоприменения не ощущаю», — резюмировал юрист.

26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.