Москва, 26 октября, 2016, 23:00 — ИА Регнум.



kremlin.ru Сергей Кириенко

Открытость и честность — именно под этими лозунгами будут проходить предстоящие президентские выборы. Такую политику будет проводить команда Сергея Кириенко. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, выступая на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты», которое состоялось 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM.

«Есть ощущение, что назначение Сергея Кириенко не тактическое, а назначение, как минимум, не до 2018 года, а до следующих президентских выборов. То, что будет в 2018 году — более-менее понятно, что будет после — тайна, покрытая мраком. Это назначение не просто системного либерала, которым он формально считается, а человека, который, по всей вероятности, должен приложить руку к формированию ценностей и смыслов, с которыми мы пойдем к следующим президентским выборам, которые, очевидно, будут самыми важными в ближайшее время», — отметил эксперт, указав, что это первый важный фактор, который влияет на региональную политику. А предстоящие выборы будут идти под лозунгом максимальной открытости и честности, именно эту политику и будет проводить команда Сергея Кириенко, считает директор Института истории и политики МПГУ.

Комментируя же непосредственно тренды, присущие непосредственно региональной политике в России, Владимир Шаповалов выделил несколько этапов.

Во-первых, речь идет о периоде до теракта в Беслане. Ему, по мнению эксперта, были характерны наличие выборов в регионе (губернаторских и на одномандатных округах), а также отсутствие партий на региональном уровне. Второму этапу, до 2012 года, присуще, наоборот, отсутствие выборов, но наличие партий, на формирование которых повлияла пропорциональная система. Затем следует, как считает директор Института истории и политики МПГУ, становление новой политической системы, при которой происходит возврат к губернаторским выборам и по мажоритарной системе. Это приводит к разнообразию акторов, участвующих в региональной политике, при котором остаются партии.

Эксперт обратил внимание на то, что нет ни одного непартийного победителя, так как Резник, который был единственным независимым депутатом, уже вошел в состав фракции «Единой России». Кроме того, он указал на то, что те независимые кандидаты, которые участвовали в выборах, практически все представляли Северный Кавказ: «Не нужно сбрасывать со счетов партийную субъектность, не нужно думать о том, что раз все партии, кроме «Единой России», выступили не слишком убедительно, то они перестают быть важным и системообразующем игроком на региональном уровне».

Именно эти факторы приводят к усложнению политического пространства на уровне регионов и повышению конкурентного пространства, подвёл итог Владимир Шаповалов.

26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.

Напомним, Экспертный клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.