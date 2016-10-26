Могадишо, 26 октября, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Группа, лояльная «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватила небольшой портовый город Гандала в полуавтономном регионе Пунтленд в Сомали, передаёт Reuters. Гандала стал первым городом, который удалось захватить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с момента его провозглашения в африканской стране год назад.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Группа, которая называет себя просто как «Исламское государство», является конкурентом более крупной террористической организации «Аль-Шабааб», связанной с конкурентом ИГИЛ — «аль-Каидой» (организации, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя некогда контролировала большую часть Сомали.

«Наших солдат было мало, и поэтому (мы) не могли бороться больше», — заявил окружной комиссар Ямак Мохамед Хуурши. Африканские миротворцы не размещены в Пунтленде, находящемся на восточной оконечности Африканского Рога.

Военные и многие мирные жители бежали, а боевики отключили все коммуникации в Гандале, заявил Хуурши.