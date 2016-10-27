Киев, 26 октября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины в бессильной злобе протестует против рабочей поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым. Соответствующее заявление опубликовала сегодня, 26 октября, пресс-служба МИД Украины.

kremlin.ru Владимир Путин на межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта «Форум действий. Крым», с сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта Станиславом Говорухиным

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Ялту, где принял участие в работе форума Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Украина постоянно протестует против визита российских федеральных чиновников в Крым, так как до сих пор наивно считает полуостров своей территорией.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента России В.В. Путина на временно оккупированную РФ территорию Украины», — заявляет украинское внешнеполитическое ведомство.

Российские власти всегда игнорировали подобные заявление МИД Украины, а в мире их не воспринимают всерьез.

Крым вернулся в состав Российской Федерации в начале 2014 года, после того. как на Украине был совершен государственный переворот. Народны Крыма на референдуме подавляющим большинством проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.