Москва, 26 октября, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Уход Вячеслава Володина в Госдуму и назначение Сергея Кириенко в администрацию президента не приведёт к каким-либо конфликтам, а, скорее наоборот, поспособствует укреплению власти и росту её эффективности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявил председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев во время седьмого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты».

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«Главный итог выборов — уход Володина в Госдуму и назначение Кириенко — говорит о следующем самом важном факторе — о том, что на руководство двумя ветвями власти пришли два сильных политика», — заявил Гусев.

«И дело не в том, возьмёт ли Кириенко себе володинских людей, или это будут люди Кириенко, не в этом дело. Это два человека, которые управляли двумя большими политическими структурами», — подчеркнул он.

По его мнению, эти два политика будут использовать свои функции предельно эффективно и в полном объёме. «Они закон работы в большой гласной структуре знают — если у тебя есть какой-то набор функций или полномочий, ты обязан эти функции использовать в полном объёме, при этом использовать эффективно. И не важно, будут они ссориться или нет», — заявил Гусев.

Понятно, что будет гораздо сложнее работать в ухудшающихся экономической ситуации и политического давления. Но кто сомневается в эффективности Володина? Никто. Кто сомневается в эффективности Кириенко? Никто. Иногда эти функции будут вступать в противоречия, однако это не значит, что будет конфликт», — считает политолог.

26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.