Москва, 26 октября, 2016, 22:17 — ИА Регнум.



Прошедшие выборы создали в региональных элитах серьезные «тектонические сдвиги»: кадровые изменения произошли как по вертикали, так и по горизонтали. Об этом заявил директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, выступая на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты», которое состоялось 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM .

«Кадровая политика в регионах не будет самостоятельной, она будет испытывать внешнее давление в виде ряда факторов», — считает эксперт.

Первым из них Александр Шпунт назвал «новое — в политике, старое — в элите»: «В политику пришли достаточно серьезные люди в регионах, которые ранее ей не занимались». Эксперт подчеркнул, что не все они выиграли выборы, но многие ярко проявили себя в них, тем самым войдя в политическую элиту, из которой, как считает эксперт, человек уже не уходит обратно, в культурную или экономическую. Поэтому директор Института инструментов политического анализа назвал это «движением в одну сторону».

Второй фактор — «смотрите, кто вернулся». «Мы не случайно говорим о том, что Государственная дума обновилась более чем наполовину. Эти люди вернулись в свои регионы, обогащенные московскими связями и опытом коммуникации. Получить их в свою команду, даже отставного депутата, — огромный приз для любой региональной команды, как политической, так и экономической», — прокомментировал эксперт изменение статуса, роли и влияния местных элит.

Однако есть и фактор с обратным действием. Его Александр Шпунт назвал «московский пылесос». «Ведь в Государственную думу избрались не только одномандатники, но и команды, которые идут за ними. Иногда целые офисы переселяются в Москву. Тем самым внутри региона возникает либо свободное пространство, либо оно становится подконтрольным таким командам с использованием московских связей», — заявил эксперт, указав, что это будет влиять на несвободу в кадровой политике в регионах.

Кроме того, директор Института инструментов политического анализа не оставил без внимания и президентский контекст: «Существует устойчивое мнение, что партия «Единая Россия» играла на этих выборах на снижении явки. Очевидно, что на следующих она будет опираться уже на плебисцитарное повышение этой самой явки. Соответственно, от этого тотально меняется конструкция региональной политики».

«Плюс изменяется сама структура, номенклатура выборов. Команды, которые принимали участие в политике, не хотят в отставку. И все больше и больше возникает давление на выборы мэров, на выборы в муниципальных образованиях», — отметил Александр Шпунт, указав, что эти пять факторов и будут определять кадровые изменения в региональных элитах.

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Напомним, Экспертный клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.