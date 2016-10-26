Всеволожск, Ленинградская область, 26 октября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Компания Ford Sollers расторгла трудовые договоры с 88 работниками своего завода во Всеволожске Ленинградской области. В начале 2017 года планируется сокращение еще 130 сотрудников автозавода. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Ленобласти. Работники увольняются по соглашению сторон, с выплатой пяти окладов.

fordsollers.com Завод Ford во Всеволожске

Как заверил глава комитета Алексей Брицун, высвобождаемым сотрудникам будут предложены вакансии в автокластере региона. Центр занятости населения Ленинградской области уже начал подбор вакансий как во Всеволожском районе, так и за его пределами.

«Заинтересованность в трудоустройстве квалифицированных кадров автозавода уже подтвердили другие компании-автопроизводители, работающие в Ленинградской области, а также производители автокомплектующих — участники автомобильного кластера», — заявил Брицун.

Он также добавил, что по желанию сокращенных работников служба занятости готова предложить им бесплатные курсы по переобучению и повышению квалификации с целью дальнейшего трудоустройства на предприятия региона.

Вместе с тем, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава профсоюза завода Ford Sollers во Всеволожске Игорь Темченко, ранее уволившиеся рабочие завода длительное время испытывали трудности с устройством на работу, при этом не только в сфере автопрома.

«Ввели четырехдневку, пошли сокращения. Причина увольнений всегда одна — экономические проблемы, отсутствие продаж. После увольнения у рабочих возникают трудности с поиском работы. Пару месяцев назад Nissan тоже проводил сокращения. Мой знакомый устроился на предприятие Hyundai по производству комплектующих — его тоже с 1 сентября сократили. В автопромышленности нет возможности найти работу», — усомнился в словах областного чиновника глава заводского профсоюза.

Завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) приступил к производству автомобилей в 2002 году. На заводе производятся модели Focus и Mondeo всех модификаций. На сегодняшний день на заводе трудится около 1000 человек в режиме неполной рабочей недели. В конце 2015 года завод начал периодически останавливать производство, а затем ввел четырехдевную рабочую неделю и программу сокращений.

По данным пресс-службы комитета по труду и занятости региона, незанятыми в Ленобласти остаются 18 тысяч вакансий, из них 4 тысячи рабочих мест — в обрабатывающей отрасли промышленности.

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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-сентябре 2016 года в Санкт-Петербурге реализовано 5552 автомобиля марки Ford, что на 20% больше, чем за тот же период 2015 года. Однако показатель сентября оказался «провальным» — было реализовано 620 автомобилей, что на 34% ниже показателя сентября 2015 года.