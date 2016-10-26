Москва, 26 октября, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Центральную Россию накрывает мощный циклон, который принесет снег, порывистый ветер и гололедицу. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает Росгидромет.

Николай Сверчков. В метель. 1857

Сообщается, что на регионы Центральной России надвигается мощный циклон. Ожидается ухудшение погоды во всем Центральном федеральном округе.

До 31 октября в этом регионе будет выпадать снег, ожидается порывистый ветер и гололедица.

«С 26 по 31 октября под влиянием северо-западного циклона, влияние которого на Центральный федеральный округ расширится, в округе ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, ветер с порывами 12−17 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщает Росгидромет, чью информацию приводит телеканал RT.

В ряде областей на северо-западе России уже наблюдаются сильные снегопады.

Также Росгидромет предупреждает, что температура останется ниже климатической нормы на 1−2 градуса. На севере ЦФО ночью ожидается от — 4 до +2 тепла, днём — от — 3 до +3.

С приближением атмосферного фронта, в Москве сегодня также ожидается снег.