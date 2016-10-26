Москва, 26 октября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Выборы в условиях кризиса: «говорить о том, что есть какая-то впереди отсрочка, оснований нет»

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Прошедшие выборы не сняли социально-экономическое напряжение, а стали своеобразной формой референдума о поддержке президента. Теперь население ждет решительных и эффективных действий от первого лица, направленных на разрешение кризиса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты».

«Данная избирательная кампания действительно прошла в условиях пониженной явки, видимо, специально, чтобы не «поднимать» народ в условиях не очень ясной социально-экономической ситуации», — заявил Максимов.

«По этой же причине те партии, которые могли качнуть протестную волну в социальной и экономической сфере, такие, как КПРФ и «Коммунисты России», а также «Партия пенсионеров», получили ласковую просьбу не особо напирать на экономические трудности, не особенно критиковать правительство в условиях, когда оно одно борется с последствиями санкциями и всего остального», — продолжил он.

Таким образом, прошедшие выборы не сняли социально-экономическое напряжение, и прошли лишь в качестве референдума о поддержке президента, считает Максимов. «В данном случае говорить о том, что у нас какая-то есть впереди отсрочка, оснований нет. Население ожидает хоть каких-то социально-экономических сдвигов от первого лица, которому оно в очередной раз полностью доверилось», — указал эксперт.

Одной из ключевых задач в этих условиях может стать реформа муниципального управления, допускает политолог. «Ясно, что значительная часть муниципалитетов экономически не состоятельны и не способны даже прокормить собственный аппарат. Это ложится на бюджеты регионов, при этом, в свою очередь, ничем, кроме традиций, не обусловлено.Таким образом, на уровне регионов будет проводиться оптимизация местного самоуправления за счет снижения количества представительных органов, но при этом при наполнении (сохранившихся) органов власти реальной экономической составляющей», — допустил политолог.

В то же время эксперт призвал более аккуратно относиться к тезису о том, что прошедшие выборы привели к тому, что региональные элиты стали более тесно связаны с федеральным центром. «Значительная часть депутатского корпуса не является владельцами бизнесов. Бизнес у нас ушел из политики сейчас. Говорить о переезде команд в большом количестве, которые двигаются в сторону Москвы, я бы не стал. Наоборот впервые региональные бизнесы и региональные элиты делегировали в Москву политиков по найму», — подчеркнул Максимов.

«Эти люди не инкорпорированы напрямую в его структуру, но тем не менее от него зависят, потому что он в значительной степени финансировал эту кампанию», — добавил он. Такому положению дел способствовали «ограничения по собственности и всему остальному — владельцам бизнеса не дают возможности совмещать управление своим экономическим проектом с проектом политическим», пояснил Максимов.

Напомним, 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.