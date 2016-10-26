Донецк, 26 октября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. На Донетчине и Луганщине не стихают боевые действия. Противоборствующие стороны продолжают применять 152 мм и 122 мм ствольную артиллерию, минометы и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 26 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. На линии огня. 1916

В частности, заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что подразделения ВСУ 278 раз нарушили режим тишины. В частности, под обстрел попали позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Озеряновка, Железная Балка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Оленовка, Саханка и Трудовское (под Донецком).

«Украинский командир Брусов, пополнив артиллерийский боезапас, начал обстреливать наши позиции в районе Оленовки из 152-мм артиллерии, выпустив в поле 30 снарядов. В результате артиллерийского и минометного обстрела Власенко поселка Трудовское получили осколочные ранения две женщины: Кононенко Валентина Константиновна 1950 года рождения, Ткаченко Ольга Васильевна 1952 года рождения, также пострадало четыре домостроения. От прямого попадания мины получил повреждения один дом в Зайцево», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает выявлять факты нахождения запрещенного тяжелого вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения. «В район населенного пункта Кураховка, 13 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие двух 122-мм САУ «Гвоздика». В районе Красногоровки, 3 км от линии соприкосновения, отмечено местонахождение четырех 120-мм минометов. Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и расположении запрещенного вооружения ВСУ переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», — сказал Басурин.

По его словам, за два последних дня небоевые потери ВСУ составили более 35 человек. «Стало известно, что в военные госпитали Украины только за два прошедших дня поступило более 35 военнослужащих с бытовыми травмами, ранениями и контузиями от внутренних разборок. Только в 54 омбр из-за перепалки между военнослужащими бригады и десантниками 25 одшбр в госпиталь отправилось более 10 человек с обеих сторон, с ранениями различной тяжести. Инцидент тщательно скрывается от вышестоящего руководства», — уточнил Басурин.

Он также рассказал, что в ДНР началась командно-штабная тренировка подразделений. «Цель тренировки — совершенствование навыков оценки и анализа складывающейся обстановки при планировании оборонительных действий. Перед подразделениями ДНР стоит задача — отражение агрессии ВСУ, с последующим созданием благоприятных условий для проведения контрнаступательной операции с выходом к административно-территориальной границе Донецкой области», — подытожил Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинское командование продолжает переброску к линии разграничения подразделений и военной техники.

«По полученным от местных жителей данным, в населенный пункт Старобельск прибыло неустановленное военизированное подразделение в количестве около 150 человек. Военнослужащие одеты в форму черного цвета без знаков различия. Штатное вооружение состоит из стрелкового оружия, по виду напоминающего штурмовые винтовки М-16 американского производства. В распоряжении подразделения имеется шесть внедорожников, одна единица БМП, два БТР и четыре грузовых автомобиля «Урал» с боеприпасами. По нашим данным, в населенный пункт Счастье со стороны Старобельска прибыла колонна военной техники ВСУ в составе трех танков, семи БМП-2, 15 тентованых грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами», — сказал Марочко.

По его словам, Киев не хочет решать военный конфликт в Донбассе политическим путем. «Эти факты служат еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает идти по пути мирного урегулирования конфликта, политически урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе. Украинская сторона игнорирует все соглашения и договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске. В случае их окончательного срыва Народная милиция ЛНР готова действовать решительно», — подчеркнул Марочко.

Он также проинформировал, что киевские силовики в Попаснянском районе Луганщины продают вещевое имущество и горюче-смазочные материалы с целью приобретения спиртных напитков.

«Так, по нашим данным, в населенном пункте Викторовка Попаснянского района отмечаются случаи продажи вещевого имущества и горюче-смазочных материалов военнослужащими 59-й бригады ВСУ с целью приобретения спиртных напитков, следствием чего потом являются пьяные дебоши и конфликты с местным населением. В связи с этим местные органы самоуправления регулярно направляют жалобы командованию «АТО», но ощутимых результатов это не приносит», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 26 октября спикер Минобороны Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе «погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения из-за подрыва на взрывном устройстве на Донецком направлении».

Он сообщил, что в Станице Луганской (Луганское направление) украинские войска были обстреляны снайпером ЛНР, а в Попаснянском районе — из пушки 122 мм калибра. Лысенко отметил, что на Донецком направлении «боевые действия велись только в авдеевский промзоне», где ВС ДНР вели огонь из минометов (выпущено 40 мин). «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло пять вражеских обстрелов, в том числе три — минометных», — уточнил Лысенко. Полковник рассказал, что на Мариупольском направлении ВС ДНР провели серию минометных обстрелов (выпущено 40 минометных мин). В частности, в Марьинке в результате артобстрела ДНР второй раз за месяц было повреждено здание школы.

Также по данным пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области в результате обстрела Попасной со стороны ВС ЛНР получил ранения 15-летний подросток. «В результате взрыва снаряда во дворе дома по ул. Гагарина травмы скуловой области получил 15-летний парень. Также взрывом повреждены два дома, ворота гаража, забор, окна, летняя кухня и автомобиль «ВАЗ 2109 «на ул. Гагарина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября глава Александровского поселкового совета (ДНР) Константин Чалый уточнил, что в результате обстрелов были повреждены пять домов. «Около 22:00 ВСУ обстреляли из противотанковых гранатометов поселок Александровка, в результате пострадали четыре дома по улице Ленина и один — по улице Школьная. Повреждены кровля, окна, двери», — рассказал Чалый.

Напомним, 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).