Москва, 26 октября, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Минфин пока не придумал, как отказаться от налогообложения купонов по облигациям, поэтому обдумывает, как облагать налогом депозиты, заявил замминистра Алексей Моисеев.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности

«Рассматриваем как рабочий вариант уравнивание условий через «сделать всем хуже», то есть все-таки облагать налогами какую-то часть депозита», — сказал замминистра, выступая с лекцией в Финансовом университете.

При этом, по его словам, текста соответствующего законопроекта нет. «Но мы думаем об этом как об одном из вариантов», — сказал Моисеев, сославшись на мировую практику.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно законодательству, в случае, если рублевая ставка по депозиту превышает ставку рефинансирования ЦБ более чем на 5 пунктов, то с этой разницы вкладчик обязан заплатить подоходный налог — 35%. Налог на прибыль с депозита действует и для валютных вкладов, если процент по валютному депозиту превышает 9%.