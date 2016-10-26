Владимир, 26 октября, 2016, 21:04 — ИА Регнум. УФСБ России по Владимирской области заявило о том, что бывший заместитель губернатора Дмитрий Хвостов причастен к нескольким коррупционным делам. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства, по данным следствия, чиновник брал взятки не только деньгами, но и недвижимостью. Причем, для достижения целей он давил на своих подчиненных и чиновников федеральных ведомств.

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«В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что в период нахождения на указанной должности Хвостов Д. А. получал взятки в особо крупном размере в виде денежных средств и объектов недвижимого имущества за совершение действий в пользу руководителей коммерческих структур», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в пресс-службе уточнили, что замгубернатора оказывал давление на своих подчиненный и сотрудников Инспекции государственного строительного надзора, для того чтобы помочь представителям коммерческих фирм. Недвижимость, которой благодарили строители заместителя Светланы Орловой, он оформлял на своих родственников и друзей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Дмитрий Хвостов подозревается в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в начале своей карьеры на должности заместителя губернатора по строительству, в 2014 году, он получил 1,4 млн рублей от предпринимателя. Взамен Дмитрий Хвостов якобы приложил усилия к тому, чтобы социальный объект, который коммерческая фирма должна была построить за свои деньги, был построен за бюджетный счет.

Дмитрий Хвостов приехал в регион вместе со Светланой Орловой в 2013 году. Изначально он занимал должность советника губернатора, однако после стал заместителем по строительству. Он уволился из администрации в середине сентября 2016 года «по собственному желанию».