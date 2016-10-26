Москва, 26 октября, 2016, 21:04 — ИА Регнум.



Советский плакат «Хозяйствуй умело!»

Праймериз «Единой России» продемонстрировали, что некоторые главы регионов проявляют самостоятельность и готовы в определенных случаях действовать даже вопреки указаниям из федерального центра. В этих условиях центр проблем смещается в экономическую плоскость регионов, что может объяснить последние кадровые перестановки в администрации президента. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты».

«Весной этого года на самом деле произошло определенное столкновение элитной и публичной политики. Инициатором этого столкновения стала, как ни странно, партия «Единая Россия», которая провела масштабный праймериз», — констатировал Сучков.

События во многих регионах показали, что противоречия между публичной и элитной политикой существуют, и они могут выплеснуться в скандалы, которые выходят в повестку дня федеральной прессы, указал политолог.

«Что показали те же праймериз, какие процессы? Процессы столкновения группировок, которые формируются вокруг деления федерального бюджетного пирога», — подчеркнул Сучков.

В этих условиях, несмотря на сформулированные прежним главой администрации президента Вячеславом Володиным принципы конкурентности, открытости и легитимности, губернаторы в целом ряде регионов показали, что указания, исходящие из Кремля, для них не являются обязательными к исполнению, заметил эксперт.

«В результате на выборы пошли кандидаты, которые реально праймериз не выиграли, но тем не менее оказались на первых местах», — напомнил он.

Эту коллизию новому главе администрации придётся так или иначе решать, и скорее всего решение будет достаточно трудным, прогнозирует политолог.

«Почему ушёл Володин? Человек вроде бы блестяще справлялся со своими возможностями — социальная напряженность не выплескивалась наружу, партийно-политический процесс худо-бедно шёл. Для властей главное — чтобы ничего не случилось, и в этом отношении Володин был на своём месте. Одним из возможных поводов могла стать именно экономическая ситуация в регионах. Сейчас задача смещается в экономическую плоскость регионов. И появление эффективного менеджера, каким себя зарекомендовал господин Кириенко, с этой точки зрения выглядит весьма логично», — предположил Сучков.

Напомним, 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.