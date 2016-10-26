Москва, 26 октября, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Россия всегда будет беспощадно бороться с террористами и экстремистами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Признание высшей судебной инстанцией России законности приговора украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, осужденным на 22,5 и 20 лет лишения свободы за участие в боевых действиях против российских войск в первую чеченскую кампанию в составе подразделения запрещенной в РФ организации УНА-УНСО свидетельствует о том, что в нашей стране подобные преступления будут расследоваться и караться без срока давности. Россия всегда будет беспощадно бороться с террористами и экстремистами», — отметил парламентарий.

«Приезд на суд помилованной нашим президентом Надежды Савченко не мог отразиться никаким образом на принятое Верховным судом решение», — заявил Железняк.

Верховный суд России признал законным приговор украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, осужденным на 22,5 и 20 лет лишения свободы по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО (запрещена в РФ).

«Приговор Верховного суда Чечни оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — огласил решение судья.