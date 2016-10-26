«Приезд Савченко никаким образом не мог отразиться на решении ВС»
Москва, 26 октября, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Россия всегда будет беспощадно бороться с террористами и экстремистами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Признание высшей судебной инстанцией России законности приговора украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, осужденным на 22,5 и 20 лет лишения свободы за участие в боевых действиях против российских войск в первую чеченскую кампанию в составе подразделения запрещенной в РФ организации УНА-УНСО свидетельствует о том, что в нашей стране подобные преступления будут расследоваться и караться без срока давности. Россия всегда будет беспощадно бороться с террористами и экстремистами», — отметил парламентарий.
«Приезд на суд помилованной нашим президентом Надежды Савченко не мог отразиться никаким образом на принятое Верховным судом решение», — заявил Железняк.
Верховный суд России признал законным приговор украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, осужденным на 22,5 и 20 лет лишения свободы по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО (запрещена в РФ).
«Приговор Верховного суда Чечни оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — огласил решение судья.