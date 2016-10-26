Степанакерт, 26 октября, 2016, 21:00 — ИА Регнум. В результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня сегодня, 26 октября, примерно в 17:00, на оборонительном участке воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана, смертельное огнестрельное ранение получил 20-летний военнослужащий Гурген Аветикович Айвазян. Для выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Армии обороны Нагорного Карабаха.

ИА REGNUM Линия соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана

Помимо того, ведомство сообщает, что 26 октября на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск противник продолжил нарушать режим прекращения огня. «На северо-восточном направлении (Талыш) помимо стрелкового оружия азербайджанские ВС применили также автоматический станковый гранатомет АГС-17 и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября визит в регион завершили сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. По итогам встреч в Баку, Степанакерте и Ереване тройка посредников из России, США и Франции распространила заявление, в котором в частности говорится, что в ходе встреч стороны конфликта подтвердили, что ситуация на местах остается относительно спокойной. Помимо прочего дипломаты особо подчеркнули, что соблюдение режима прекращения огня представляет собой важнейшую основу для переговоров.