Берлин, 26 октября, 2016, 20:58 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

«Каждый третий немец опасается войны с Россией. Плохие отношения между Москвой и Западом приводят к распространению среди немцев страха перед полномасштабным военным конфликтом. То, что в настоящее время планирует и предпринимает НАТО, эти страхи только усугубляет», — пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как отмечает издание, отношения России с Западом на протяжении последних нескольких лет ухудшались. «Аннексия Крымского полуострова и поддержка сепаратистов на востоке Украины, которые ведут войну за выход из состава украинского государства, показали, что Кремль открыто выступил против западных принципов международного права, мира и стабильности международной политической системы. Это серьезно подорвало отношения между Востоком и Западом», — отмечает издание.

Федеральное правительство Германии участвует в мирном урегулировании в Донбассе в «нормандском формате». Действия по восстановлению мира на Украине поддерживает большинство немцев. Недавний опрос Общества социальных исследований и статистического анализа Forsa показал, что 84% респондентов выступают за то, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжала активные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Только 14% считают, что такие переговоры бессмысленны.

«Население Германии также обеспокоено военными планами НАТО и России. В среду министры обороны стран-членов альянса встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить передислокацию войск в Восточной Европе. Несколько тысяч солдат НАТО будут размещены в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Бундесвер возьмет на себя руководство союзными подразделениями в Литве. С помощью своих оборонных мер НАТО реагирует на опасения восточных государств-членов НАТО и посылает четкие сигналы Кремлю».

«Страхи немцев обусловлены также сообщениями о размещении ракет «Искандер» в российском эксклаве — Калининградской области. Ракеты среднего радиуса действия, выпускаемые «Искандерами», имеют радиус действия 400 километров и могут быть оснащены ядерными боеголовками. Кроме того, вмешательство России в сирийский конфликт и поход российской эскадры во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземное море интерпретируется Западом как попытки России продемонстрировать силу», — отмечает газета.

«В то же время Россия также чувствует угрозу со стороны западных государств и обвиняет НАТО в агрессивной внешней политике. Правительство России решительно протестует против размещения американских войск в Норвегии, о котором было объявлено в понедельник. Эта передислокация явно не улучшит положение в области безопасности в Северной Европе, заявили в посольстве России в Осло», добавляет FAZ.