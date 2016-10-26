Великий Новгород, 26 октября, 2016, 20:56 — ИА Регнум.



novgorodmuseum.ru Новгородский кремль

Новгородский музей-заповедник направил заявление в полицию с просьбой провести расследование по факту обнаружения на Троицком XVI раскопе в Великом Новгороде следов деятельности так называемых «чёрных копателей». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, в субботу, 22 октября, при осмотре территории раскопа были обнаружены больше 40 небольших ям по всей его площади.

Начальник раскопа Виктор Сингх убеждён, что это не что иное, как следы грабительской деятельности. «Вопиющим является тот факт, что они решили «добывать» артефакты в центре города, непосредственно под окнами новгородцев!» — отметил Сингх. По словам учёного, на его памяти это — «первый случай такого наглого грабительства, да к тому же на закрытой территории Новгородского музея-заповедника».

«Сложно сказать, насколько сильный ущерб причинён раскопу, так как мы не знаем и уже никогда не узнаем, что именно удалось извлечь из культурного слоя грабителям. Но очевидно то, что археологический контекст серьёзно нарушен и уже не будет полноценным. Какая-то часть информации о жизни и владельцах данной территории может быть утрачена безвозвратно», — сообщил Виктор Сингх.

По его словам, полевые работы на раскопе завершились ещё в конце августа, и территория была законсервирована до следующего сезона. Исследователи остановились на уровне XIII века.