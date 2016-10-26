Саранск, 26 октября, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника УФМС по Мордовии предстанет перед судом. Он обвиняется по ч.1 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Взятка

По данным следствия, в декабре 2015 года в своем кабинета обвиняемый получил взятку от гражданина Азербайджана в размере 20 тыс. рублей. Деньги должны были ускорить прием документов от гражданина для включения его в Программу содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.