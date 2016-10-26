Симферополь, 26 октября, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил правительство Крыма ускорить информатизацию медицины на полуострове, а также активизировать процесс строительства новых клиник, а не реконструкцию имеющихся. Такое поручение глава государства дал на третьем межрегиональном форуме «Форум действий. Крым» в Ялте после просьбы от севастопольского члена ОНФ Ларисы Мельник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медицинский работник

«Мы выяснили, что основная проблема в медицине для крымчан — длительность сроков получения медпомощи и очереди в поликлиниках. Пробуксовывает внедрение системы информатизации и автоматизации медицины на полуострове — электронная регистратура, единая информационная система, которые могли бы улучшить организацию первичного приёма больных, соответственно это бы уменьшило очереди. Мы просим профильные министерства усилить контроль именно за информатизацией. Также можно как-то изучить вопрос строительства новых клиник, новых больниц вместо реконструкции старых? Мы считаем, что строительство новых учреждений уменьшило бы очереди», — попросила активист из Севастополя.

«Если вы считаете, что один из важных вопросов — информатизация, мы над ним не просто подумаем, мы его в ближайшее время начнём более эффективно решать. Министр здесь находится, прошу мне доложить. Оборудование нужно ставить соответствующее и людей обучать, чтобы они могли работать. И подключать эти учреждения к соответствующим клиникам на материке. Этого, конечно, недостаточно, нужно строительство новых, серьёзных, многопрофильных лечебных заведений», — ответил Владимир Путин.

По его словам, в Крыму и Севастополе запланировано строительство новых клиник, но «всё затягивается». В связи с этим президент попросил профильные министерства ускорить работу по подготовке документов и в первом квартале 2017 года «приступить к строительно-монтажным работам».

«И я согласен с вами, это должна быть не реконструкция уже имеющихся учреждений, это должно быть новое строительство на абсолютно новой базе с новейшим оборудованием», — подчеркнул президент.

По словам чиновников, строительство новых больниц может начаться уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте планируется строительство высокотехнологического медицинского центра аналогичного тому, что построен на Валдае.