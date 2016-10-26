Москва, 26 октября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Российская негосударственная исследовательская организация «Левада-центр» провела социологический опрос на тему одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента России. Результаты опроса опубликованы сегодня, 26 октября, на сайте «Левада-центра».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Опрос на эту тему стал уже традиционным для «Левада-центра» и проводится практически ежемесячно.

В текущем месяце деятельность Путина, по данным «Левада-центра» одобряют 84% граждан России. Таким образом, рейтинг российского лидера вырос на 2% по сравнению с сентябрем этого года (82%) и достиг уровня декабря 2015 года.

Также Путин возглавил рейтинг российских политиков, которым граждане доверяют больше всего — ему доверяют 52%. Как и ранее в этом списке оказались: министр обороны Сергей Шойгу (24%), министр иностранных дел Сергей Лавров (24%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (12%), председатель правительства Дмитрий Медведев (11%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (7%), мэр Москвы Сергей Собянин (5%).

55% граждан страны считают, что Россия двигается в правильном направлении, 30% — считают, что Россия встала на неверный путь. 15% затрудняются отвесить на этот вопрос

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.