Екатеринбург, 26 октября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» завершена регистрация пассажиров рейса Екатеринбург — Нячанг (Вьетнам). Об этом говорится на онлайн-табло аэровокзала.

Вьетнамцы

Согласно данным онлайн-табло, вылет должен состояться в 23:00. Таким образом, задержка составит более 26 часов. Напомним, рейс ZF-9643 авиакомпании «Азур эйр» должен был осуществиться ещё 25 октября в 18:40. Причиной задержки стала техническая неисправность.

Сейчас пассажиры находятся в аэропорту. По их словам, одному из ожидающих стало плохо.

Будут ли пассажиры подавать в суд за задержку рейса, пока неизвестно. Напомним, всего вылета ждут более 300 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура начала проверку по факту произошедшего.