Лондон, 26 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Не позднее весны 2017 года в Эстонии будет размещен британский батальон численностью 800 человек, танки, боевые машины пехоты и дроны, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон в интервью газете Wall Street Journal.

U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в окрестностях города Тапа, Эстония. Июнь 2014 года

Майкл Фэллон весьма двусмысленно охарактеризовал это подразделение, указав, что «этот батальон будет оборонительным по своей природе, но он также будет полностью готов выполнять боевые задачи». Кроме того, английский министр обороны подчеркнул, что «это не просто войска прикрытия, это серьезное военное присутствие». В состав британского воинского контингента войдут боевые беспилотники, танки типа Challenger 2 и другая бронетехника, в том числе боевые машины пехоты Warrior. Напомним, географически Эстония имеет общую сухопутную границу только с Латвией и Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на летнем Варшавском саммите НАТО генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО в 2017 году начнет размещение канадских, германских британских и американских батальонов в Польше и странах Прибалтики. При этом Столтенберг подчеркнул, что эти батальоны будут находиться там настолько долго, насколько североатлантический альянс сочтет это нужным.