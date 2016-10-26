Лондон, 26 октября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Мобильный оператор Vodafone обманул клиентов, вперёд оплативших телефонную связь, и должен теперь заплатить штраф в размере 5,2 млн евро передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kārlis Dambrāns Vodafone на Mobile World Congress 2015

Компания «серьёзно и неоднократно» нарушила законы о защите прав потребителей, сообщает надзорное ведомство Британии Ofcom.

Штраф Vodafone станет самым высоким взысканием у оператора мобильной связи в Великобритании.

Жертвами махинаций стали свыше 10 тысяч клиентов.