Махачкала, 26 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. В Магарамкентском районе Дагестана убит в ходе спецоперации боевик. Предварительно его личность установлена. Бандита опознали как Валеха Рафиханова, члена бандгруппы, действующей в южном Дагестане, сообщили ИА REGNUM 26 октября в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Минобороны.рф Подразделение антитеррора

К боевикам Рафиханов примкнул в марте текущего года. Вместе с другими членами банды он участвовал в преступлениях, связанных с посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его также подозревают в убийствах гражданских лиц и вымогательствах у предпринимателей значительных денежных сумм.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 октября, на территории села Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района был объявлен режим КТО. Спецоперация проводилась с 16:30. Был блокирован дом, где засел предполагаемый боевик. При оказании вооружённого сопротивления злоумышленник был нейтрализован силовиками.

Как отмечают в НАК, в ходе спецоперации гражданские лица и сотрудники спецслужб не пострадали. На месте происшествия было найдено оружие. Ведется расследование.