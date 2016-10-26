Ялта, Крым, 26 октября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отключение водоснабжения и подачи электроэнергии в Крым — это преступление, а те, кто организовал это — «удивительные идиоты». Об этом глава государства сказал сегодня, 26 октября, на форуме Общероссийского народного фронта, который проходит в Ялте.

kremlin.ru Владимир Путин на межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта «Форум действий. Крым»

В ходе работы форума ОНФ в Ялте, Путин прокомментировал энергетическую блокаду Крыма и прекращение подачи в Крым пресной воды из Днепра. Путин прямо сказал, что отключение Крыма от электроснабжения с Украины и прекращение подачи пресной воды из Днепра — это преступление, а совершили его — «удивительные идиоты».

«Взять достаточно крупный регион, где несколько миллионов человек проживают… (и) отключить от электроснабжения зимой… У нас правозащитные организации что-то воды в рот набрали, язык проглотили и молчат. А на самом деле, это серьезное преступление…» — возмутился президент.

Российский лидер отметил мужество жителей Крыма, которые оказались в этих условиях. При этом глава государства не понимает, на что собственно рассчитывали организаторы этих преступлений.

«Но для тех, кто это сделал, это такая глупость. На что они рассчитывали? Я просто не понимаю, все станут на колени и будут просить подачки? Удивительно просто. Удивительные идиоты», — отметил президент Путин.

Напомним, пресная вода в Крым ранее подавалась по Северо-Крымскому каналу, водозабор осуществлялся в низовьях Днепра на территории Херсонской области Украины. Однако, после воссоединения Крыма с Россией, украинские власти перестали подавать воду в Северо-Крымский канал, лишив жителей полуострова основных поступлений пресной воды. Власти были вынуждены срочно бурить скважины, чтобы обеспечить населенные пункты пресной водой.

В ноябре 2015 года бандеровцы совместно с представителями организации «Меджлис крымскотатарского народа» взорвали опоры ЛЭП, по которым с территории Украины подавалась электроэнергия в Крым. Была устроена энергетическая блокада Крыма. Многие города полуострова остались без электроснабжения. Российские власти завезли на территорию Крыма большое число мобильных генераторов, а также спешно начали строить энергетический мост в Крым. В итоге, Крым полностью обеспечивается электроэнергией российского производства.