Чебоксары, 26 октября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 26 октября, сразу в двух школах республики зарегистрированы крупные происшествия. На Южном посёлке в школе №63 из-за пожара были эвакуированы свыше 400 школьников, пострадавших нет. В средней школе №43 произошло массовое отравление, обстоятельства ЧП выясняются, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Чувашии и региональном СУСК.

21.mchs.gov.ru Пожар в посёлке Альгешево

26 октября в школе №43 в медицинский кабинет утром обратились восемь учащихся 3−7 классов. Они жаловались на тошноту, рвоту, повышение температуры, боли в животе. После полудня был госпитализирован ещё один школьник. Накануне, 25 октября, с кишечной инфекцией в больницу поступили двое детей. «Состояние здоровья детей оценено, как легкой степени тяжести, дети направлены на амбулаторное лечение. За ними установлено динамическое лечение на дому», — говорят в Минздраве Чувашии.

В настоящее время медицинскими работниками и региональными специалистами Роспотребнадзора организована работа по эпидемиологическому расследованию случаев заболевания детей, проводятся клинико-диагностические и лечебные мероприятия. Начата работа по проведению противоэпидемических мероприятий в средней школе №43. На базе инфекционного стационара городской детской больницы №2 дополнительно созданы резервные койки для возможной госпитализации детей.

В региональном СУСК по данному факту организована доследственная проверка. В школьной столовой изъяты образцы пищи и воды, а также иные необходимые объекты для проведения дальнейших исследований.

Отметим, что утром пришлось эвакуировать 429 человек из школы №63. Причиной стал пожар на складе в Южном поселке. Пламя охватило в том числе и соседний мебельный цех. Общая площадь возгорания составила почти 200 кв. метров. По данным спасателей, из-за сильного пожара дым окутал прилегающую к складу территорию, в связи с чем пришлось эвакуировать учащихся и преподавательский состав находящейся поблизости школы №63. Занятия в учебном заведении были отменены. Пострадавших в результате ЧП нет.