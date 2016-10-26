Калуга, 26 октября, 2016, 19:22 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Депутаты Госдумы РФ Калуги Николай Любимов и Александр Авдеев рассказали о работе федерального парламента

Сегодня, 26 октября, в Калуге состоялась встреча руководителей города и депутатов Городской Думы с депутатами Государственной Думы России от Калужской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента, депутаты Госдумы РФ Калуги Николай Любимов и Александр Авдеев рассказали о работе федерального парламента и комитетов, в состав которых они вошли, а также выразили уверенность в дальнейшей плодотворной работе с депутатским корпусом Калуги и области. Думские парламентарии также подчеркнули важность тщательной совместной проработки законодательных инициатив, поступающих с муниципального уровня.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской Думы. в свою очередь озвучили проблемы, вызывающие обеспокоенность муниципальных властей и внесли ряд предложений для рассмотрения в комитетах Государственной Думы.

Так, Александр Иванов предложил вновь избранным депутатам Государственной Думы обратить внимание на проблему постановки на кадастровый учёт неразмежеванных земельных участков. «Росреестр» отказывает гражданам в постановке земельных участков на кадастровый учет, направляя их в суд. В настоящее время в Калуге утверждено более 40 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории под многоквартирными домами, в отношении которых не осуществлен государственный кадастровый учет. Для решения проблемы необходимо внесение поправок в Земельный кодекс.

Глава Калуги также предложил внести в федеральное законодательство ряд поправок, вводящих административную ответственность за парковку автомобилей на газонах и попрошайничество.

Александр Иванов затронул и проблему перевода многоквартирных домов на индивидуальное отопление. В настоящее время для этого требуется согласие 100% жильцов дома. Даже если все жители, кроме одного, согласны перейти на индивидуальное отопление сделать это невозможно. Для выхода из подобной ситуации потребуется внесение поправок в Жилищный кодекс.

Особое внимание глава Калуги уделил вопросу уплаты местных имущественных налогов и доставки налоговых уведомлений.

«В настоящее время в городской бюджет поступило меньше половины местных имущественных налогов, — подчеркнул Александр Иванов, — почта захлёбывается от массы заказных писем с налоговыми уведомлениями, мы считаем, что необходимо внести изменения в закон «О почтовой связи» и перенести срок уплаты налогов с 1 декабря на 1 февраля. Ведь квитанции по оплате услуг ЖКХ опускают гражданам в почтовые ящики, и никто при этом не жалуется, что нарушены его права на защиту персональных данных. Также должны доставляться и налоговые уведомления».

Внесли свои предложения федеральным думцам и депутаты городской Думы Калуги. Депутат Владислав Сахарчук заострил внимание на вопросе борьбы со спайсом и прочими наркотическими веществами, получившими широкое распространение в молодёжной среде.

Заместитель председателя городской Думы Сергей Павлов выступил с предложением расширить полномочия муниципалитетов в части налогового регулирования и норм административной ответственности. Депутат Виктор Борсук предложил внести изменения в закон «О торговле», усилив госрегулирование и поддержку местных производителей.

Депутат Константин Сотсков в свою очередь предложил на федеральном уровне закрепить нормы по прямым расчётам между населением и ресурсоснабжающими организациями.

Все озвученные калужскими парламентариями проблемы были приняты депутатами Государственной Думы к сведению, будут проработаны возможные пути их решения. Николай Любимов и Александр Авдеев сошлись во мнении, что в одном федеральном законе зачастую трудно учесть все региональные и местные особенности, поэтому одним из направлений их работы в Госдуме станет поддержка предложений по расширению полномочий регионов и муниципалитетов, создания для них возможности самим регулировать свою деятельности.