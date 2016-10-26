Берлин, 26 октября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Союз, представляющий бортпроводников Германии объявил о забастовке в ответвлении Lufthansa — компании Eurowings. Стачка вызвана спором из-за зарплат и условий труда, передаёт ABC News.

eurowings.com Eurowings

Профсоюз UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) сообщил, что арбитражное разбирательство не привело к соглашению с авиаперевозчиком. Забастовки начнутся в полночь 26 октября и будут длиться в течение 24 часов. Задержки ожидаются на рейсах в Дюссельдорфе и Гамбурге.

UFO требует уступок по ряду вопросов, в том числе о заработных платах, условиях труда и пенсиях.

Lufthansa пытается сократить издержки на фоне растущей конкуренции со стороны государственных авиакомпаний Персидского залива (Катар и ОАЭ) и европейских бюджетных перевозчиков. Расширение операций для Eurowings является неотъемлемым элементом её стратегии.