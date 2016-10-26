Ялта, Крым, 26 октября, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу пересмотреть приказ 381 для Крыма по просьбе крымских сельхозпроизводителей. Изменить порог для господдержки при строительстве оптово-распределительных центров (ОРЦ) с объёмом загрузки не от 30, а от пяти тысяч тонн попросил на третьем межрегиональном форуме «Форум действий. Крым» в Ялте активист ОНФ Сергей Кривуца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Необходимо создание современных оптово-распределительных центров для сельхозпроизводителей в Крыму. Согласно приказа 381 могут получить субсидию только крупные предприятия, перерабатывающие свыше 30 тыс. тонн продукции, мы же меньше производим. Создание небольших ОРЦ в нескольких районах Крыма позволят снизить расходы производителей, мы предлагаем рассмотреть снижение порогов в этом приказе до 5 тысяч тонн», — обратился к президенту Сергей Кривуца.

«Я бы сделал для Крыма — как пилотный проект — то, что они просят. Я бы дал такую возможность для хранения в ОРЦ до 5 тыс. тонн», — сказал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к министру сельского хозяйства .

«Не согласен и буду спорить» — заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв. По его словам, министерство готово к компромиссу — снизить порог господдержки для ОРЦ объёмом от 10 тыс. тонн, поскольку «по оценкам экспертов 10-тысячники наиболее эффективны, а 5 — нет».

Владимир Путин попросил проработать вопрос, и при этом учитывать, что в Крыму ситуация нестандартная, поскольку сельское хозяйство зависело от поставок воды с Украины по Северо-Крымскому каналу, по этой причине полуострову нужно особое отношение в этом вопросе. «В этой связи можно было бы сделать исключение, в других регионах такого нет», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин обвинил организаторов блокады Крыма с Украины в нарушениях прав человека.