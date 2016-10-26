Москва, 26 октября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. В Совфеде сомневаются, что запрещенная в России ИГИЛ причастна к нападению на полицейских в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

ИА REGNUM

«(Запрещенная в России) ИГИЛ берет на себя ответственность практически за все теракты, где бы они ни совершались. Вместе с тем полагать, что его щупальца тянуться везде и всюду было бы определенным перебором», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, и без сообщения мониторинговая группа SITE Intel о «руке ИГ» (запрещена в РФ) соответствующие российские службы отслеживают «происхождение» боевиков. «Это принципиально важно для предупреждения возможных последующих действий террористов», — указал он.

24 октября Управление ФСБ по Нижегородской области сообщило, что возбудило уголовное дело в связи с вооруженным нападением в Нижнем Новгороде. Днем ранее СМИ сообщали об операции в городе, во время которой были убиты двое подозреваемых в подготовке преступления террористического характера.

Ответственность за нападение в Нижнем Новгороде взяли на себя представители террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщается в аккаунте в Twitter группы SITE Intel Group, которая отслеживает публикации террористов в интернете.