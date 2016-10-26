Тамбов, 26 октября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. На выездном совещании в Тамбове губернатор Тамбовщины Александр Никитин поставил задачу завершить строительство спортивно-зрелищного комплекса «Центр единоборств» к 20 декабря этого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Richard Giles Тренировка

Работы в центральном здании комплекса — Дворце спорта — завершены на 90%. Готов зал игровых видов спорта с отличным паркетом, уникальным табло и 750 посадочными местами. Ждут установки бильярдных столов зал для игры в бильярд и боксерских рингов зал бокса. Завершаются отделочные работы в бассейне. У каждого зала — свои раздевалки и другие технические помещения, чтобы всем посетителям комплекса было удобно и во время соревнований, и во время тренировочного процесса. Чуть хуже обстоят дела с футбольным манежем. Его готовность на данный момент оценивается на 60%.

«С момента моего последнего визита на объекте проведена большая работа», — констатировал глава администрации области Александр Никитин. По его словам, открытия этого комплекса спортсмены региона особенно ждут, поэтому он призвал всех ответственных лиц ускорить завершение ремонтных работ.

«Сроки ввода комплекса в эксплуатацию затянулись, но на то были объективные причины, — подчеркнул губернатор. — Подорожала стоимость стройматериалов, вносились корректировки в проект, решались проблемы в части импортозамещения строительных материалов. Всё это и многое другое сместило сроки сдачи объекта».

Александр Никитин уверен, что ввести комплекс в эксплуатацию уже в этом году — задача выполнимая. А потому пообещал посещать строящийся спортивный объект раз в десять дней, лично контролируя ход выполнения работ.

«Центр единоборств» — достаточно условное название для такого масштабного спортивного сооружения. Здесь будет универсальный спортивный зал, оборудованный трибунами на 750 мест, спортивные залы для борьбы и бокса, несколько тренажерных залов и залов для занятий физической культурой. Кроме того, в комплексе появится плавательный бассейн, пресс-центр, конференц-зал, административно-бытовые помещения, современный медицинский центр. В структуру масштабного комплекса входит также крытый футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем (110×70 метров) с искусственным покрытием и трибунами на 1,5 тысячи посадочных мест.

Строительство этого объекта позволит решить ряд проблем, связанных с нехваткой залов, специально оборудованных для занятий различными видами спорта. По своему назначению спортивно-зрелищный комплекс многофункционален. В нем будут проводиться спортивно-массовые соревнования, учебно-тренировочные сборы по различным видам спорта, а также развлекательные мероприятия для жителей области.

Власти подчёркивают, что объект по праву можно считать уникальным, поскольку он спроектирован с учетом не только самых строгих требований федераций по различным видам спорта, но и пожеланий тренеров-преподавателей и спортсменов. Его инфраструктура позволит принимать крупнейшие соревнования, в том числе международного уровня, по футболу, боксу, дзюдо, греко-римской борьбе, самбо и другим видам единоборств.

Губернатор Александр Никитин подчеркнул, что на следующий год уже составлен график соревнований, которые будут проводиться в центре единоборств. А начальник регионального управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов добавил, что чем больше спортивных объектов появляется на Тамбовщине, тем больше людей интересуются спортом, тем выше спрос на современные залы.

Генеральным подрядчиком строительства центра единоборств является ООО «НКСПС» (Национальная компания строительства и проектирования сооружений). Возведение комплекса началось в августе 2012 года. Стоимость объекта составляет более 2,2 млрд рублей.