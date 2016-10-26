Кишинёв, 26 октября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. «Молдавии нужен проевропейский президент, который будет работать вместе с парламентом и правительством», — заявил кандидат в президенты Молдавии от Демпартии Мариан Лупу, объясняя решение о снятии своей кандидатуры на президентских выборах в пользу лидера партии «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Лупу, у Майи Санду больше шансов победить лидера социалистов Игоря Додона.

totul.md Владимир Плахотнюк

На пресс-конференции, в ходе которой Лупу объявил о своем снятии с выборов и выступил в поддержку Санду, присутствовал и первый зампред Демпартии Владимир Плахотнюк. Он также заявил, сказал, что шансы Санду победить более высоки, «поэтому мы приняли такое решение».

Сама Майя Санду, которая на протяжении предвыборной кампании жестко критиковала нынешнюю власть и Плахотнюка, заявила, что снятие Лупу с выборов и высказанная демократами поддержка ее кандидатуры преследует прямо противоположные цели — дискредитировать ее как кандидата и оказать помочь победить лидеру социалистов Игорю Додону.

«Этим отравленным яблоком Плахотнюк на самом деле хочет помочь Додону. Это отчаянный жест, подтверждающий, что Додон является желаемым кандидатом Плахотнюка. С ним он может договориться», — считает Санду. Она добавила, что ни она, ни граждане Молдавии «не нуждаются в поддержке Плахотнюка».

В свою очередь Игорь Додон заявил, что теперь нет сомнений в том, что Майя Санду — единый кандидат Вашингтона и Владимира Плахотнюка."Мы, социалисты, еще больше мобилизуемся. Мы будем бороться всеми силами, чтобы победить эту коррумпированную власть олигархов и всех ее марионеток», — добавил он и выразил надежду на свою победу уже в первом туре.

Стоит отметить что Владимир Плахотнюк входит в число молдавских политиков с самым высоким антирейтингом: согласно всем соцопросам ему не доверяют более 92% граждан Молдавии. Все оппозиционные кандидаты строят свою кампанию на критике в адрес олигарха, и поддержка с его стороны однозначно рассматривается как дискредитация кандидата.

Напомним, президентские выборы в Молдавии пройдут 30 октября.