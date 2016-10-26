Салехард, 26 октября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Прожиточный минимум пенсионерам в ЯНАО на 2017 год планируется сохранить на уровне 2016 года. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Ямала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

Прожиточный минимум для пенсионера, как поясняют в ПФР, рассчитывается один раз в год и определяется с целью установления социальной доплаты к пенсии. Если у человека пенсия ниже установленного прожиточного минимума, то он получает доплату до его утвержденного размера.

Напомним, в финале 2015 года устанавливалось, что прожиточный минимум пенсионера на Ямале в 2016 году будет увеличен почти на 20% и составит 13 тыс. 425 рублей. На исполнение этого социального обязательства округу требовалось более 580 млн рублей, в том числе более 110 млн рублей на дополнительное финансирование.

Прожиточный минимум пенсионера на Ямале составит в будущем году те же 13 тыс. 425 рублей, сообщает департамент экономики автономного округа.

Представитель профильного департамента пояснила, что величина прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2017 год была рассчитана в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты. Эта сумма составила 13 тыс. 282 рубля, что на 143 рубля меньше нынешней суммы. Однако для сохранения социальной стабильности в округе среди данной категории граждан было принято решение оставить данную величину на уровне этого года, то есть — 13 тыс. 425 рублей.

«По прогнозам, на данную региональную доплату будут претендовать 8777 человек. Это пенсионеры, прибывшие из других регионов страны, те, кто получает пенсию по инвалидности, и дети, которые получают пенсию по случаю потери кормильца», — рассказала директор департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

Для определения потребности в средствах окружного бюджета при принятии закона учтен прогнозный коэффициент индексации пенсий в 2017 году на 5,3%. Расходы на эти цели в следующем году составят 500 млн рублей. Они будут предусмотрены при планировании окружного бюджета на предстоящий период.

«Комитет окружного парламента рекомендовал депутатам принять законопроект автономного округа «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год» в первом и окончательном чтениях», — сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.