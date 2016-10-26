Воронеж, 26 октября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Обратиться в Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет с просьбой взять под контроль расследование фальсификаций на выборах в Государственную думу в Воронежской области решено на заседании Центральной избирательной комиссии 26 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

На заседании ЦИК заместитель председателя комиссии Николай Булаев сообщил, что в комиссию до сих пор не поступил ответ от правоохранительных органах в связи с фальсификациями на двух участках (приписаны к Тирасполю, Приднестровье). Николай Булаев назвал неправильным тот факт, что данный инцидент до сих пор не получил оценку со стороны правоохранительных органов.

На заседании было принято решение обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой взять это дело на личный контроль.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября, ЦИК выразила недоверие Владимиру Селянину и рекомендовала ему уйти с поста председателя избиркома. Причиной стал скандал с приписанными «Справедливой России» четырьмя тысячами голосами избирателей на выборах в Госдуму: «СР» неожиданно победила на двух участках в приднестровском Тирасполе (участки были приписаны к Воронежской области). Ситуацию в облизбиркоме тогда объяснили ошибкой. 13 октября Владимир Селянин доложил губернатору о решении уйти в отставку, а 18 октября его заявление принял облизбирком.

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Впрочем, как выяснилось на заседании ЦИК 19 октября, это уже второе увольнение Владимира Селянина: согласно документам, предъявленным на заседании комиссии, он уже увольнялся в декабре прошлого года, а затем неожиданно вновь стал руководителем избиркома. На заседании ЦИК прозвучало предположение, что эта «чехарда» связана с «золотым парашютом».