Москва, 26 октября, 2016, 18:44 — ИА Регнум. В Москве 28 октября пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Сирии Валида Муаллема, сообщил журналистам заместитель главы российского МИД Михаил Богданов в ходе мероприятий международного дискуссионного клуба «Валдай».

ИА REGNUM

По словам Михаила Богданова, стороны будут обсуждать весь спектр двусторонних отношений, включая вопросы безопасности и борьбы с терроризмом. Не останутся без внимания аспекты сирийского урегулирования, лозаннские переговоры, будут сверены дипломатические усилия и контакты обеих государств в этом вопросе.

Стоит отметить, что в тот же день в Москве ситуацию в Сирии и двусторонние отношения России и Ирана Сергей Лавров обсудит с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.