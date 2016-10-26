Ставрополь, 26 октября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В Ставропольском крае идет разработка проекта учебника по русскому языку для тюркоязычных народов. Об этом заявил 26 октября в Москве глава региона Владимир Владимиров на заседании Совета глав российских субъектов при МИД России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

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Представители крупнейших в регионе вузов участвуют во внедрении образовательных программ по русскому языку в университетах Азербайджана, Армении, Казахстана, Болгарии и Китая.

Центр русского языка и культуры в Асьютском университете Египта был открыт восемь лет назад также при поддержке специалистов Ставропольского края. В нем прошли подготовку более 400 египтян. Аналогичный Центр был открыт в прошлом году во Втором университете Неаполя.

Образование сегодня является важной составляющей той силы, которой Россия может влиять на мир, считает губернатор региона.

В регионе с этого года начинают реализацию регионального Комплекса мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и литературы. Более 3 тысяч студентов из 55 стран ближнего зарубежья, Азии, Африки и Европы обучаются сегодня в вузах Ставрополья.

Вместе с тем, Владимиров предложил ввести в российских вузах новые дисциплины и курсы, которые могут привлечь студентов из-за рубежа. Он также высказал мнение о необходимости ввести на государственном уровне приоритетный проект «Русский язык» по направлению «Образование» и проводить олимпиады для тех студентов, для которых русский язык не является родным.

Отметим, что на заседании Совета глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в мире русским языком владеют более 260 миллионов человек. Язык является официальным рабочим языком ООН и других международных рабочих организаций.

По словам министра, сегодня в России создана солидная нормативно-правовая база для дальнейшего развития русскоязычного образования за пределами России, утверждена Концепция русской школы за рубежом. Высокую роль в укреплении позиций русского языка в мире могут сыграть российские региона, считает руководитель ведомства.