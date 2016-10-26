Воронеж, 26 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Опыт развития Воронежской области будет полезен другим российским регионам. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя доклад главы региона Алексея Гордеева перед сенаторами 26 октября в рамках «Часа субъекта Российской Федерации».

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в Совете Федерации

Участники встречи перед заседанием посетили выставочную экспозицию ведущих отраслевых предприятий Воронежской области, которая разместилась в холлах первого и второго этажа здания Совета Федерации. В частности, на стенде представлена информация о перспективах развития и актуальные инновационные проекты, созданные научными сотрудниками и студентами Воронежского госуниверситета, Воронежского государственного технического университета и другими вузами. Лучшие разработки продемонстрировали и воронежские информационные и технологические компании — Nettle и АО «Центр аддитивных технологий», продукция которых широко востребована.

На заседании верхней палаты российского парламента, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что руководство области проводит курс на ускоренное развитие в целом, развитие высокотехнологичных отраслей, улучшение условий жизни людей, и добивается в этом ощутимых результатов: «Вполне закономерно, что по итогам прошлого года в правительственном рейтинге эффективности исполнительной власти Воронежская область заняла первое место», — сказал она.

«Развитию экономики способствует и политика импортозамещения. Она, заявленная среди ключевых приоритетов во всех региональных программах, не просто провозглашена, но и реально проводится в жизнь. Можно привести и другие примеры успешной работы на этом ключевом направлении. У воронежцев есть, чему поучиться», — отметила председатель Совфеда, добавив, что регион успешно удерживает и звание одного из аграрных лидеров страны.

«Главной целью развития Воронежской области является создание благоприятной среды для жизни людей и развития предпринимательства. Этот базовый ориентир лег в основу всех программных документов», — отметил в своем докладе перед сенаторами губернатор. Алексей Гордеев напомнил, что за последние шесть лет, с 2010 года, регион существенно укрепил свои позиции в десятке наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Так, за пять лет валовый региональный продукт вырос более чем на треть, в полтора раза вырос объем инвестиций в экономику региона, а по темпам роста промышленного производства за пятилетку область занимает второе место в рейтинге субъектов Российской Федерации. Регион развивает не только традиционные направления экономики, но и, например, IT-отрасль. По численности программистов Воронеж сейчас занимает 7-е место, а по количеству экспортеров программного обеспечения — 6-е место в России.

Отдельно глава региона рассказал о развитии социальной сферы. Так, в Воронеже открыт Центр по работе с одаренными детьми. За время его деятельности уже получили поддержку 1200 одаренных ребят и 400 творческих детских коллективов. В 2012 году в регионе запущена межведомственная программа «Аутизм. Маршруты помощи», которая реализуется совместно с благотворительным фондом «Выход». Проект заключается в комплексном сопровождении детей с расстройствами аутистического спектра. В результате, Воронежская область одна из первых в стране начала внедрять систему инклюзивного образования. Совместно с Пенсионным фондом России на территории нашей области реализуется проект по строительству современных домов-интернатов для проживания граждан пожилого возраста.

Глава региона обозначил две проблемы, актуальные как для Воронежской области, так и для других регионов. Первая из них — закредитованность. «Долговая нагрузка приводит к тому, что большинство субъектов отказывается от бюджетов развития, способствуя тем самым стагнации экономики. В связи с этим прошу Совет Федерации поддержать обращение о реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом с отсрочкой уплаты, начиная с 2025 года. И сделать это для всех регионов, а не только для низкообеспеченных и имеющих большой объем госдолга», — сказал губернатор.

Второй проблемой остается водоснабжение, особенно в сельской местности. «Для улучшения ситуации предлагается в 2017 году восстановить государственное финансирование федеральной целевой программы «Чистая вода» в объемах 2013-го года. И направить средства, главным образом, на решение проблем водообеспечения сельских территорий», — обратился Алексей Гордеев к сенаторам.

«Каждый четвертый человек, проживающий в сельской местности, употребляет некачественную воду, что напрямую влияет на здоровье. Я бы еще здесь подчеркнул, что программа действует, просто обнулили финансирование на федеральном уровне. А люди буквально в последние годы сделали проекты за счет собственных средств, и эти проекты уже готовы, они предъявлены власти, и все надеялись на то, что программа будет продолжать существовать. Считаю, что можно на нее найти деньги в 2017 году, и она должна войти в так называемые приоритеты стратегические, и поэтому этот вопрос мы поднимаем и надеемся, что совместно регионы и Совет Федерации будут услышаны», — добавил позже Алексей Гордеев в беседе с журналистами.