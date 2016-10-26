Брянск, 26 октября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Севский районный суд Брянской области арестовал имущество ЗАО «Умалат» в рамках рассмотрения иска природоохранной прокуратуры о загрязнении реки Сев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, арест наложен на имущество стоимостью 61 млн рублей.

Река Сев

«В целях обеспечения исковых требований, наложен арест на имущество ЗАО «Умалат» на сумму 61 447 280 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года жители Севского района заявили о том, что в реке Сев обнаружено пятно длиною в 5 км. При этом тревогу вызывало и то, что совсем рядом с обнаруженным пятном начиналась охранная зона заповедника «Брянский лес». Позже выяснилось, что причиной стал сброс неочищенных сточных вод заводом «Умалат», который специализируется на производстве сыров. Департамент природных ресурсов и экологии региона оценил ущерб в 9 млн рублей. Позже региональное управление Росприроднадзора сообщило, что причиненный ущерб равняется 61 млн рублей.