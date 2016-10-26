Рязань, 26 октября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Угрозы обращения дома, который пострадал от взрыва бытого газа, по предварительным результатам экспертизы, нет. Об этом со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Сергея Филиппова ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Дом был обследован с использованием аппаратно-программного диагностического комплекса «Стрела-П».

mchs.gov.ru Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Рязани

При этом сейчас уже поданы тепло, газ, вода и свет в секции, которые не пострадали от взрыва.

«В секции, где произошел взрыв, будут разобраны два верхних жилых и технический этаж. Работу планируется провести в течение месяца», — говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве также рассказали, что ситуация обсуждалась на встрече губернатора Олега Ковалева и заместителя полномочного представителя президента РФ в ЦФО Николая Овсиенко. Особое внимание было уделено вопросу ответственности собственника котельной, которая обслуживала дом.

26 октября объявлен днем траура. Местные СМИ сообщают, что сейчас рязанцы приносят к пострадавшему дому цветы и детские игрушки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в доме №4 в 1-м Осеннем переулке в Рязани произошел примерно в 4:30 23 октября. В результате погибли семь человек, среди которых был ребенок шести лет. Пострадали 16 человек, пятеро из которых были госпитализированы. По факту возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия случившегося — утечка газа.