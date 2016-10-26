Ялта, Крым, 26 октября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Центр подготовки параолимпийцев в Крыму остался в собственности Украины, и украинские спортсмены могут продолжать на нём тренировки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время диалога с активистами ОНФ на третьем межрегиональном форуме «Форум действий. Крым» в Ялте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин на межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта «Форум действий. Крым»

«У Украины в Крыму хороший центр для подготовки параолимпийцев, они его только построили. Я с самого начала сказал, что они могут им пользоваться и никто не собирается ничего там забирать. Это будет собственностью украинской параолимпийской семьи. Они им пользуются?», — спросил Владимир Путин.

«Пользуются, — ответил глава Крыма Сергей Аксёнов. — Господин Суркевич так и работает в этом центре, недавно там проходили общероссийские параолимпийские соревнования. Ваше распоряжение выполнили в полном объёме: за Украиной оставили, там те же собственники, что и были при Украине».

«Это чтобы наши параолимпийцы знали, что у них нет никаких раздражителей в отношениях с друзьями с Украины», — отметил президент России.

К Владимиру Путину с вопросом о центрах реабилитации для инвалидов в Крыму обратилась спортсменка Анна Полян. «Санаторий Бурденко в Саках лучший в стране был, но сейчас в плохом состоянии. Очень важно его восстановить, надеемся на вашу поддержку», — сказала Полян.

Владимир Путин ответил, что этот вопрос стоит детально обсудить. «Надо взять одно-два учреждения и восстановить, но уже на новой базе, чтобы показать возможности Крыма. Представьте свои предложения», — ответил президент.

По его словам, это направление в Крыму (восстановление центров реабилитации инвалидов) финансируется недостаточно: в 2014 году было выделено на это более 100 млн рублей, в 2015 в два раза меньше, а в 2016 году финансирование ещё сократилось.