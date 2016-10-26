Великий Новгород, 26 октября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Очередное заседание Новгородской областной думы сегодня, 26 октября, началось с обсуждения самой резонансной проблемы последних двух недель: «автобусного кризиса» в Великом Новгороде, где с 12 октября резко ухудшилось транспортное обслуживание населения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на вопросы депутатов отвечал руководитель областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Тарасов.

Пассажиры автобуса

По его словам, сейчас в Великом Новгороде — 40 маршрутов: 37 автобусных и три троллейбусных. На автобусных работает 171 автобус, из которых только 58 — большой и особо большой вместимости (или, проще говоря, «длинных» автобусов, с «гармошкой»). При этом ещё две недели назад ситуация была кардинально другой, но утром 12 октября арендодатель большинства «длинных» автобусов — 92 «ЛиАЗов», работавших на компримированном газе — запретил их выход на линию из-за 20-месячной просрочки по арендным платежам.

«Кабальный» договор

Прежде всего, Александр Тарасов заявил депутатам, что история вопроса уходит в 2011 год, когда причинивший горожанам столько неудобств перевозчик — ОАО «Автобусный парк» со 100% областным капиталом — было ещё муниципальным и называлось МУП ПАТ-2. В 2011 году МУП ПАТ-2 заключило договор с ООО «ПАТП Великого Новгорода» (входит в состав холдинга «Питеравто») об аренде 93 автобусов «ЛиАЗ» на три года — до 31 декабря 2014 года. По договору, общая сумма ежемесячных арендных платежей за них составляла 4,9 млн рублей.

Этот договор Тарасов назвал «кабальным», так как, по его словам, он не предусматривал ни дальнейшего выкупа автобусов в собственность, ни уменьшения арендной платы в связи с износом транспортных средств. Сами же «ЛиАЗы», поступившие в Великий Новгород в декабре 2011-го и в апреле 2012 года, были уже не новыми: 2006−2007 годов выпуска. По словам Тарасова, только в 2012 году, сразу после их получения, тогда ещё муниципальное предприятие вложило в их ремонт и восстановление 10,8 млн рублей, а всего за эти четыре года в ремонт арендованных автобусов автобусный парк направил 46,8 млн рублей. «Износ транспортных средств к этому времени приблизился к 100%», — подчеркнул чиновник, отметив, что к октябрю нынешнего года из 93 автобусов, которые были сняты с линии, эксплуатировалась всего половина: 47 единиц.

«Схема нарисовывается»

Вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов (ЛДПР) попросил Александра Тарасова пояснить, в каких отношениях состояли новгородское МУП ПАТ-2, ООО «ПАТП Великого Новгорода» и ООО «СВК» (г. Тольятти). «Оказывается, владельцем автобусов была фирма ООО «СВК», у которой по договору лизинга эти автобусы были приобретены ООО «ПАТП Великого Новгорода», которое, в свою очередь, сдавало их в аренду дальше. Тут просто схема нарисовывается», — пояснил депутат.

Руководитель областного департамента транспорта заявил, что сейчас этим занимаются правоохранительные органы.

К слову, о том, что арендодатель не является собственником автобусов, а приобрёл их в лизинг у ООО «СВК» из Тольятти под заключение с ним договоров аренды от 23.12.2011 и от 04.04.2012 было известно ещё в 2014 году, когда хозяйственной деятельностью муниципального автоперевозчика озаботились городские депутаты.

Напомним также, что в 2012 году «масштабное обновление автобусного парка Великого Новгорода» было преподнесено как «один из успешных проектов государственно-частного партнерства в сфере общественного транспорта». Газовые «ЛиАЗы» от «Питеравто» в июне 2012 года на Софийской площади Великого Новгорода торжественно осматривали губернатор Новгородской области Сергей Митин и занимавший тогда пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко. Заявлялось о достоинствах газовых автобусов и «существенной экономии». «Экономия только на топливе позволяет окупать в большей степени лизинговые платежи, не говоря уже о том, что город получил новые современные автобусы, которые требуют меньших затрат на ремонт, запасные части», — говорилось в официальном пресс-релизе с мероприятия, который и сейчас доступен на сайте правительства Новгородской области.

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Долги

На деле, если верить Тарасову, никакой экономии от того договора не вышло. Напротив.

За весь срок его действия — с 21 декабря 2011 года по 1 января 2015 года — накопилась сумма в 166,3 млн рублей, которая была полностью выплачена арендодателю лишь 1 марта 2016 года.

А к 1 мая 2015 года, когда уже акционированный «Автобусный парк» окончательно перешёл в собственность области, кредиторская задолженность предприятия составляла 181 млн рублей.

К настоящему времени, как отметил чиновник, долг удалось сократить на 55 млн рублей (включая задолженность по арендной плате за автобусы за 2014 год). Но кредиторская задолженность в 126 млн рублей ещё сохраняется.

Руководитель областного департамента транспорта отметил, что в мае 2016 года предприятию удалось в суде отменить дополнительное соглашение о продлении аренды автобусов — оно было заключено прежним руководством «Автобусного парка» в декабре 2014 года. Арбитражный суд встал на сторону истца, и соглашение было признано недействительным. В итоге получилось, что в течение 2015 года и до октября 2016 года чужие автобусы новгородский автопарк эксплуатировал без договора.

Человеческий фактор

«Почему вы позволили увезти автобусы из города? Ведь обеспечение транспортной доступности областного центра — стратегический вопрос», — поинтересовался у Александра Тарасова депутат Анатолий Федотов («Единая Россия»).

Чиновник ответил: причины были разные, но основания — законные. «С точки зрения действующего законодательства арендодатель имел право забрать автобусы в любой момент, тем более что на протяжении практически 20 месяцев арендная плата за них не выплачивались», — сказал он.

Тарасов также заявил, что в департаменте «были готовы к тому, чтобы не произошло утра 12 октября». По его словам, с «Питеравто» пытались договориться в течение сентября, чтобы компания забрала автобусы не разово, а в плановом порядке, но арендодатель требовал оплаты за использование автобусов. «Арендодатель нас не услышал, просаботировал данную ситуацию. Человеческий фактор оказался в этот день преобладающим, и мы не сумели справиться», — заявил Александр Тарасов, отметив, что должностные лица, допустившие её, — наказаны.

Кто именно и как — осталось неясным.

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Что будет с автобусами дальше

То, что с питерскими автобусами Великий Новгород расстаётся навсегда, стало понятно уже в начале октября, когда в интернете появилось видео о колонне «ЛиАЗов», в темноте покидающих город. С тех пор ежедневно пресс-служба «Автобусного парка» в «транспортном дайджесте» информировала посетителей официального сайта предприятия о том, сколько своих автобусов вышло на линию, а сколько чужих — отдано «Питеравто». Вчера, 25 октября, пресс-служба предприятия сообщила: «13 газовых петербургских газовых автобусов собственник так и держит на территории новгородского гаража, и новгородцы охраняют (?) чужие автобусы. На них прямо сейчас падает снег».

Руководитель областного департамента транспорта Александр Тарасов сегодня сообщил депутатам, что из 93 «ЛиАЗов» 80 уехали своим ходом, а остальные «не двигаются». «Их будет забирать арендодатель на жёсткой тяге», — пояснил он.

Сейчас «Автобусный парк», по словам чиновника, как никогда озабочен обновлением подвижного состава. Уже на следующей неделе новгородцам обещают пять автобусов особо большой вместимости, а затем ‑ и ещё 10. Переговоры ведутся с кампаниями «ЯрКамп» (Ярославль) и «Волгабус» из Волгограда. При этом, по словам Тарасова, волгоградцы готовы изготовить для новгородцев новые автобусы — они, как и утраченные, также будут работать на компримированном газе. Средства на эти цели, 40 млн рублей, «Автобусному парку» выделены, отметил чиновник.

«Это будут только лизинговые платежи, которые предусматривают последующий выкуп этих автобусов в собственность», — подчеркнул Тарасов.

Ещё один перевозчик, ООО «Городское ПАТП», уже приобрело пять «длинных» «ЛиАЗов» в лизинг, планирует приобрести ещё 10. Третий перевозчик, который сейчас работает на автобусных маршрутах в Великом Новгороде, — ООО «Автотранспортное предприятие № 3» — в новом подвижном составе, по словам Александра Тарасова, не нуждается. Всего на перевозках пассажиров в городе работают четыре транспортные организации. «Автобусный парк» ранее охватывал 60% всех перевозок.

«Новгородцы-то причём?»

Депутаты дважды уточнили у чиновника, стоит ли новгородцам ждать повышения тарифов на проезд в городских автобусах. Сейчас одна поездка стоит 22 рубля, стоимость проездного билета — одна из самых высоких на Северо-Западе России — 1600 рублей. «Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области не определяет цену билета — ни проездного, ни разового билета для граждан», — заявил Тарасов.

Установка тарифа, действительно, в полномочиях другого областного комитета — по ценовой и тарифной политике. Сегодня, 26 октября, руководитель комитета Марина Солтаганова опровергала в новгородских СМИ появившиеся слухи о повышении проезда в городском общественном транспорте с 22 до 26 рублей. В комментарии агентству «Великий Новгород.ру» Солтаганова заявила, что вопрос стоимости проезда пока не обсуждался в правительстве региона, а существующий тариф установлен до конца года, то есть в этом году изменений не произойдёт. При этом чиновница заявила, что «прогнозировать, останется ли тариф, как сейчас, или увеличится, сейчас нельзя». Тариф на следующий год будет принят в правительстве Новгородской области, ориентировочно, в середине декабря.

Но депутаты уже сейчас выразили обеспокоенность о том, чтобы лизинговые платежи и прочие дополнительные расходы перевозчиков не переросли в повышение цены билета на проезд в автобусе. «Новгородцы-то причём?» — возмутился Дмитрий Игнатов («Единая Россия»).

Чиновники пообещали новгородцам вернуть транспортную ситуацию в городе к той, что была до 12 октября. И пообещали заменить неудобные китайские «короткие» автобусы на популярных маршрутах хотя бы в утренние и вечерние «часы пик».

А пока новгородцы продолжают жаловаться на давки в автобусах; по городу ездят не только бывалые «Мерседесы» и ПАЗики, но даже «Икарус» 1990 года выпуска. У горожан эти «ретро-автобусы» и долгий период их ожидания вызывают бурю не самых приятных эмоций. Не ностальгию уж точно.