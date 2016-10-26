Минск, 26 октября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В настоящее время идет процесс разведения сторон в ранее согласованных точках, однако развести стороны в районе Станицы Луганская пока не удалось. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил журналистам полпред президента РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

vostok-sos.org

«1 октября соответствующие решения удалось реализовать в Золотом, затем, через 7 дней, в Петровском. В то же время развести стороны в районе Станицы Луганская пока не удалось», — сказал Грызлов, отметив, что соответствующая проблематика стала одним из основных предметов обсуждения координаторов на заседании контактной группы.

После реализации данных решений возможно введение в места разведения сторон полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной табельным оружием — если к такой деятельности будет готова сама эта международная организация, заявил Грызлов. Кроме того, российская сторона предложила уже на следующем заседании контактной группы окончательно согласовать порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей на основе «формулы Штанмайера», с подписанием его всеми сторонами, проинформировал полпред.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 21 сентября подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.