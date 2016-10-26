Владимир, 26 октября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Владимирской области Светланы Орловой Дмитрий Хвостов подозревается в получении взятки в 1,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области. По версии следствия, подчиненный Светланы Орловой, отвечавший за строительство, получил взятку от предпринимателя.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Дмитрий Хвостов подозревается в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следователи полагают, что в 2014 году владимирский предприниматель предложил чиновнику 1,4 млн рублей за то, чтобы социальный объект, который коммерческая фирма должна была построить за свои деньги, был построен за бюджетный счет.

«В марте 2014 года заинтересованный предприниматель перечислил на оговоренный расчетный банковский счет требуемую сумму. Обналиченные деньги посредник передал Хвостову, который распорядился средствами по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе.

Чиновник был задержан в Краснодарском крае. Его перевезут во Владимир. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Хвостов уволился с должности заместителя губернатора «по собственному желанию». При этом он был из первых чиновников, которые приехали в регион вместе с губернатором Светланой Орловой. Сначала он занимал должность советника губернатора. А после была создана должность заместителя по строительству, которую Дмитрий Хвостов и занял. На пост был назначен Ренат Чагаев, который до этого возглавлял департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.