Нижний Новгород, 26 октября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Нижегородское управление Роспотребнадзора на основании многочисленных жалоб жителей вновь построенного жилого комплекса «Цветы» провело сплошную дератизацию (комплексные меры по уничтожению грызунов) территории этого микрорайона

Крысолов

Как сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, с февраля — по апрель 2016 года в управление поступали многочисленные обращения жителей многоквартирных домов, расположенных в «Цветах».

Жители сообщали об ухудшении условий проживания из-за массовой миграции крыс на территорию жилого комплекса.

Проведенная проверка выявила ряд нарушений санитарного со стороны управляющей организации, эксплуатирующей жилой фонд. Компания была привлечена к административной ответственности.

С целью улучшения сложившейся санитарно-эпидемиологичской обстановки в микрорайоне на всей территории жилого комплекса «Цветы» все организации, территориально расположенные в жилом комплексе, провели одномоментную барьерную дератизацию.

В результате проведенных мероприятий ситуация стабилизировалась. Новых обращений жителей по данному вопросу в Роспотребнадзор пока не поступало.