Ярославль, 26 октября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Реальное сокращение расходов бюджета Ярославской области составит значительно менее 15%, однако полностью бездефицитным сделать бюджет вряд ли удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня в Правительстве региона озвучили основные параметры бюджета на 2017 год — 52,2 млрд рублей составят доходы и расходы, в то время как в бюджете 2016 года расходная часть составляет 61,4 млрд рублей.

commons.wikimedia.org Эдгар Дега. Голубые танцовщицы

«52,2 млрд — это сумма без федеральных субсидий, которые обычно разыгрываются в первом полугодии и затем уточняются в бюджете. Реальную картину дают собственные доходы и расходы. Собственные расходы по этому году составят около 51 млрд рублей, собственные доходы ожидаются около 46 млрд. Вероятно, в 2017 году доходов будет чуть больше, на уровне 49 млрд. Но все равно они не покроют расходы, и департаменту финансов придется станцевать очень красивый танец, чтобы бюджет был действительно бездефицитным. Если честно, я не понимаю, как это можно сделать», — полагает Павел Исаев.

По мнению депутата, ситуация с доходами областного бюджета несколько улучшится в 2017 году. В частности, платежи увеличит «Сбербанк», который значительно сократил отчисления по налогу на прибыль ранее, «Балтика», кроме того, за счет увеличения акцизов на бензин вырастет дорожный фонд. Вместе с ожидаемой федеральной субсидией (около 500 млн) дорожный фонд региона превысит 5 млрд рублей. Но разрыв, который раньше покрывался за счет кредитов, преодолеть не удастся, даже наращивая доходы и сокращая расходы. По итогам года около 1,5 млрд составит кредиторская задолженность, которую придется выплачивать за счет средств уже 2017 года. Так было и в этом году.

«Мы пока не видели проект бюджета, но, полагаю, под нож пойдут все «красивые» проекты, вроде программы «Обустроим область к юбилею» 2016 года, строительства бассейнов и т.п. Думаю, что в течение года Правительству области придется обращаться в Минфин и просить смягчить условия соглашения о не наращивании долга. Возможно, придется «залезать» в дорожный фонд, временно кредитуясь у него для исполнения социальных обязательств. Возможен и еще один вариант — прямое обращение врио губернатора к первому лицу с просьбой оказать поддержку бюджету Ярославской области. Если такая помощь будет оказана, это позволит существенно облегчить жизнь региона», — считает Павел Исаев.