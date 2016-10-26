Ярославль, 26 октября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Действующий председатель комитета Ярославской областной думы по бюджету финансам и налогам Николай Александрычев покинет свой пост в связи избранием заместителем председателя региональной думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

pixabay.com Кресло руководителя

«Человек не может занимать пост заместителя председателя областной думы и председателя комитета. Поэтому Николай Александрычев покинет пост председателя комитета, но скорее всего продолжит его курировать в качестве вице-спикера думы», — рассказал Эльхан Мардалиев.

Кто возглавит комитет — вопрос остается открытым. Возможно, пост займет заместитель председателя комитета единоросс Александр Гончаров. В комитете состоит и экс-председатель Владимир Денисов, который 16 февраля был снят с данной должности в связи с тем, что покинул партию «Единая Россия» и ее фракцию в Ярославской областной думе, которой и был рекомендован на пост главы комитета. Депутат Евгений Сдвижков после отставки Владимир Денисова заявлял, что данную должность «нужно оставить за представителем Рыбинска». Сам Сдвижков как раз избран по одномандатному округу №13 города Рыбинска и вполне может претендовать на кресло председателя комитета. Нужно ещё добавить, что в трёх предыдущих созывах регионального парламента комитетом руководил депутат Яков Якушев, который является депутатом и ныне.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Эльхан Мардалиев, фракция КПРФ тоже намерена предложить кандидатуру одного из членов фракции на замещение данной должности.

Освободить Николая Александрычева от полномочий председателя комитета Ярославская областная дума сможет уже на первом ноябрьском заседании.