Калуга, 26 октября, 2016, 17:43 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

54-летний калужанин Евгений Токмянин, виновный в мошенничестве в неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности освобождён судом в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Как сообщила 26 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора города Калуги Елена Макарова, судом было установлено, что с октября 2012 года по апрель 2013 года Токмянин заключил от имени своих родственников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, договоры на оказание грузовых и пассажирских перевозок в интересах Министерства Обороны РФ.

Далее Токмянин ухитрился предоставить заказчику услуг подложные документы по перевозке личного состава одной из войсковых частей. Это послужило основанием для перечисления на расчётные счета его родственников средств за якобы оказанные ими автотранспортные услуги. Таким образом, Токмянин похитил 2 млн рублей, принадлежащие Министерству Обороны РФ.

Суд, арестовав имущество осуждённого, обязал Токмянина возместить причинённый ущерб государственному учреждению в размере свыше 2,2 млн рублей.