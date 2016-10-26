Калуга, 26 октября, 2016, 17:36 — ИА Регнум.



Отделение информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Пресс-конференция начальника генерал-майора полиции Сергея Плахих

Более 160 тысяч заявлений и сообщений граждан было зарегистрировано за 9 месяцев 2016 года дежурными частями полиции, сообщает 26 октября корреспондент ИА REGNUM, по материалам встречи с журналистами начальником управление МВД России по Калужской области генерал-майором полиции Сергеем Плахих.

По словам главы ведомства, за обозреваемый период, калужскими полицейскими было установлено 5061 лицо, совершившее 6330 преступлений, в том числе 331 особо тяжкое и 923 тяжких. Раскрыто 409 преступлений прошлых лет.

Пресечено 734 факта незаконного оборота наркотиков. Изобличено 314 лиц, совершивших наркопреступления.

Также было выявлено 611 экономических преступлений. Пресечено 12 преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 77 — против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе 55 фактов взяточничества.

Сократилось на 24,5% число преступлений, совершенных подростками. К охране правопорядка в общественных местах привлекались 59 добровольных народных дружин численностью 1122 человека.